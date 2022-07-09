Из Севастополя в море выведены две трети российских подлодок - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Из Севастополя в море выведено четыре из шести подлодок проекта "Варшавянка". Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
Детали
На восточном берегу Южной бухты у причала в настоящее время стоят две подводные лодки данного проекта из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок. Всего в составе Черноморского флота России шесть подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".
Как сообщали СМИ, 5 июля в Севастополе оставалась только одна субмарина проекта "Варшавянка".
Также в составе Черноморского флота есть подводная лодка "Алроса" проекта 877В "Палтус", но она, как сообщали СМИ, после проведения ходовых испытаний снова стала на ремонт в 13-й судоремонтный завод в Килен-бухте.
Напомним
Украинское оперативное командование "Юг" ночью 9 июля сообщило, что из-за шторма в Черном море сократилась российская корабельная группировка.