З Росії екстрадували чоловіка, якого розшукували за розбійні напади на обмінники

За інформацією прес-служби, чоловік перебував у міжнародному розкушу за скоєння упродовж 2013-2014 років двох розбійних нападів на відділення пункту обміну валют і АЗС та ряду крадіжок на території Вінниці у складі організованої групи.

Двоє подільників підозрюваного у поточному році засуджені вироком Вінницького міського суду та вже відбувають покарання.

Щодо підозрюваного у порядку ст. 291 КПК України складено обвинувальний акт, який буде направлено на розгляд до суду. За скоєне зловмиснику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.