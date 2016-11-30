Из России экстрадировали человека, которого разыскивали за разбойные нападения на обменники

По информации пресс-службы, мужчина находился в международном розыске за совершение в течение 2013-2014 годов двух разбойных нападений на отделения пункта обмена валют и АЗС и ряда краж на территории Винницы в составе организованной группы.

Двое подельников подозреваемого в текущем году осуждены приговором Винницкого городского суда и уже отбывают наказание.

В отношении подозреваемого в порядке ст. 291 УПК Украины составлен обвинительный акт, который будет направлен на рассмотрение в суд. За содеянное злоумышленнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.