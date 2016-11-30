Из России экстрадировали человека, которого разыскивали за разбойные нападения на обменники
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Из России экстрадировали человека, которого разыскивали за разбойные нападения на пункты обмена валют. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
По информации пресс-службы, мужчина находился в международном розыске за совершение в течение 2013-2014 годов двух разбойных нападений на отделения пункта обмена валют и АЗС и ряда краж на территории Винницы в составе организованной группы.
Двое подельников подозреваемого в текущем году осуждены приговором Винницкого городского суда и уже отбывают наказание.
В отношении подозреваемого в порядке ст. 291 УПК Украины составлен обвинительный акт, который будет направлен на рассмотрение в суд. За содеянное злоумышленнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.