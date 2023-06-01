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З Рівненської ОДА оголосили евакуацію через повідомлення про замінування

З Рівненської ОДА оголосили евакуацію через повідомлення про замінування

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. З Рівненської ОДА оголосили евакуацію через повідомлення про замінування, повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Отримали анонімне повідомлення про замінування Рівненської ОДА. Згідно з правилами, евакуюємо працівників. Схоже, ворог продовжує «бавитися» у мінера", - написав Коваль.

Про результати обстеження будівлі пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо

На Рівненщині через масове замінування шкіл у січні призупиняли заняття.

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