З Рівненської ОДА оголосили евакуацію через повідомлення про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. З Рівненської ОДА оголосили евакуацію через повідомлення про замінування, повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram, пише УНН.
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"Отримали анонімне повідомлення про замінування Рівненської ОДА. Згідно з правилами, евакуюємо працівників. Схоже, ворог продовжує «бавитися» у мінера", - написав Коваль.
Про результати обстеження будівлі пообіцяв повідомити згодом.
Нагадаємо
На Рівненщині через масове замінування шкіл у січні призупиняли заняття.