Из Ровенской ОГА объявили эвакуацию из-за сообщения о заминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Из Ровенской ОГА объявили эвакуацию из-за сообщения о заминировании, сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram, пишет УНН.
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"Получили анонимное сообщение о заминировании Ровенской ОГА. Согласно правилам, эвакуируем работников. Похоже, враг продолжает «играть» в минера", - написал Коваль.
О результатах обследования здания пообещал сообщить позже.
Напомним
В Ровенской области из-за массового минирования школ в январе приостанавливали занятия.