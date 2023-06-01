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19:26 • 42271 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102313 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106254 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106557 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101089 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93134 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109867 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Из Ровенской ОГА объявили эвакуацию из-за сообщения о заминировании, сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Получили анонимное сообщение о заминировании Ровенской ОГА. Согласно правилам, эвакуируем работников. Похоже, враг продолжает «играть» в минера", - написал Коваль.

О результатах обследования здания пообещал сообщить позже.

Напомним

В Ровенской области из-за массового минирования школ в январе приостанавливали занятия.

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