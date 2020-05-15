З понеділка на в’їзд до столиці діятимуть обмеження для вантажівок – Кличко

"Оскільки в місті складна транспортна ситуація, ми посилюємо контроль за в’їздом у столицю вантажного транспорту. З понеділка 18 травня в’їзд великого габаритного транспорту та великого вантажного транспорту в місто буде обмежений”, - сказав Кличко.

За його словами, він звернувся до поліції посилити цю роботу.

"З 18 травня обмеження діятимуть з 7:00 до 10:00 години ранку, ввечері з 17:00 до 20:00. Суворі обмеження діятимуть до повного відновлення громадського транспорту", - додав мер Києва.

Нагадаємо, як повідомив Київський метрополітен, після отримання рішення уряду про початок роботи метрополітену підземка запрацює вже наступного дня.