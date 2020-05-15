З понеділка на в’їзд до столиці діятимуть обмеження для вантажівок – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Києві з понеділка 18 травня обмежують в’їзд для вантажного транспорту та великого габаритного транспорту. Обмеження діятимуть до повного відновлення громадського транспорту. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Оскільки в місті складна транспортна ситуація, ми посилюємо контроль за в’їздом у столицю вантажного транспорту. З понеділка 18 травня в’їзд великого габаритного транспорту та великого вантажного транспорту в місто буде обмежений”, - сказав Кличко.
За його словами, він звернувся до поліції посилити цю роботу.
"З 18 травня обмеження діятимуть з 7:00 до 10:00 години ранку, ввечері з 17:00 до 20:00. Суворі обмеження діятимуть до повного відновлення громадського транспорту", - додав мер Києва.
Нагадаємо, як повідомив Київський метрополітен, після отримання рішення уряду про початок роботи метрополітену підземка запрацює вже наступного дня.