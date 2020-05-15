С понедельника на въезд в столицу будут действовать ограничения для грузовиков - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Киеве с понедельника 18 мая ограничивают въезд для грузового транспорта и большого габаритного транспорта. Ограничения будут действовать до полного восстановления общественного транспорта. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника 18 мая въезд большого габаритного транспорта и большого грузового транспорта в город будет ограничен", - сказал Кличко.
По его словам, он обратился в полицию усилить эту работу.
"С 18 мая ограничения будут действовать с 7:00 до 10:00 часов утра, вечером с 17:00 до 20:00. Строгие ограничения будут действовать до полного восстановления общественного транспорта", - добавил мэр Киева.
Напомним, как сообщил Киевский метрополитен, после получения решения правительства о начале работы метрополитена подземка заработает уже на следующий день.