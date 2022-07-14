З початку вторгнення рф у Києві народилося 4906 малюків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф у Києві народилися 4906 малюків. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
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"Із 24 лютого у Києві народилися 4 906 малюків: 2598 хлопчиків та 2308 дівчаток. Серед новонароджених – 95 двієнь", – повідомив Поворозник.
Додамо
Також за 140 днів повномасштабного вторгнення рф у Києві одружилися 8289 пар.
Нагадаємо
Під час повномасштабної війни рф проти України у Вінницькій області та Києві новонароджених назвали Ян Джевелін та Джавеліна.