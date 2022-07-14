С начала вторжения рф в Киеве родилось 4906 малышей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Киеве родилось 4906 малышей. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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"С 24 февраля в Киеве родилось 4906 малышей: 2598 мальчиков и 2308 девочек. Среди новорожденных – 95 двойняшек", – сообщил Поворозник.
Добавим
Также за 140 дней полномасштабного вторжения рф в Киеве поженились 8289 пар.
Напомним
Во время полномасштабной войны рф против Украины в Винницкой области и Киеве новорожденных назвали Ян Джевелин и Джавелина.