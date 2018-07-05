З початку року зафіксовано 140 тис. випадків застосування забороненої зброї на Донбасі - ОБСЄ

"З початку року кількість випадків застосування забороненої зброї сягає 140 тис. разів. У майже 6 тис. випадків застосовувалось озброєння, заборонене мінськими угодами", - заявив він.

Крім того, за словами Хуга, минулого тижня СММ також фіксували недотримання положень мінських угод про відведення озброєння. Всього місією було зафіксовано 51 одиницю важкого озброєння, 31 одиницю важкого озброєння у підконтрольних урядові районах і 20 у районах, що не контролюються урядом.



"За цей рік ми зафіксували понад 2 тисячі випадків розміщення озброєння з порушенням узгоджених ліній відведення. Майже по рівну – 50 на 50 на обидва боки лінії зіткнення", - повідомив перший заступник голови СММ.



Як повідомляв УНН, після встановлення перемир’я на Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень сторонами режиму припинення вогню. Водночас, за минулий тиждень СММ зафіксувала понад 8 тис. таких порушень.