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С начала года зафиксировано 140 тыс. случаев применения запрещенного оружия на Донбассе - ОБСЕ

С начала года зафиксировано 140 тыс. случаев применения запрещенного оружия на Донбассе - ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 6915 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. С начала года количество случаев применения сторонами на Донбассе оружия, запрещенного минскими договоренностям, достигает 140 тыс. раз. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"С начала года количество случаев применения запрещенного оружия достигает 140 тыс. раз. В почти 6 тыс. случаев применялось вооружение, запрещенное минскими соглашениями", - заявил он.

Кроме того, по словам Хуга, на прошлой неделе СММ также фиксировали несоблюдение положений минских соглашений об отводе вооружения. Всего миссией было зафиксировано 51 единицу тяжелого вооружения, 31 единица тяжелого вооружения в подконтрольных правительству районах и 20 в районах, которые не контролируются правительством.

"За этот год мы зафиксировали более 2000 случаев размещения вооружения с нарушением согласованных линий отвода. Почти по равную - 50 на 50 в обе стороны линии соприкосновения", - сообщил первый заместитель председателя СММ.

Как сообщал УНН, после установления перемирия на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений сторонами режима прекращения огня. В то же время, за прошедшую неделю СММ зафиксировала более 8 тыс. таких нарушений.

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