З початку року Україна зменшила імпорт газу з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. З початку року Україна скоротила обсяг імпортованого європейського газу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
Всього за два місяця 2019 року в Україну імпортовано 0,9 млрд куб. м блакитного палива. Повідомляється, що це на 20%, або на 0,2 млрд куб м менше від аналогічного минулорічного обсягу.
"Уже протягом 1201 дня (четверту зиму) Україна не імпортує газ для своїх потреб з Росії. За цей період обсяги газу надходили виключно з країн ЄС", - додали в "Укртрансгазі".
Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що протягом п’яти років Україна має стати енергонезалежною від імпорту енергоносіїв.