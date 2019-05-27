З початку року Україна продала РФ товарів на 760 млн доларів

Також повідомляється, що експорт українських товарів до РФ впав. За 3 місяці цього року Україна поставила до Росії товарів на 759,4 млн дол., що на 10,9% менше, ніж у січні-березні 2018 року.

Конкретної структури закупівель з РФ Держстатистики не приводить.

Нагадаємо, у травні 2018 року Україна оприлюднила оновлені списки компаній, на які поширюються антиросійські економічні санкції. Так, під обмежувальні заходи РНБО потрапили 1748 фізичних та 756 юридичних осіб.

Мета санкцій - заборонити бізнесу з російським корінням працювати в Україні, проте іноді вони стосуються і тих компаній, які працюють за межами нашої країни, але допомагають українським виробникам поставляти свій товар на російську територію.

Так, наприклад, серед підсанкційних компаній є російські та білоруські фірми-посередники ТОВ "Мир Пива" з реєстрацією у Мінську і ТОВ "Белтрейд" (Смоленськ, Росія).

За даними Зарічного райсуду міста Суми, через ТОВ "Мир Пива" продукція українського виробника ТОВ "Снек Експорт" (снеки) поставлялася на територію РФ і ОРДЛО.

А згідно з інформацією, оприлюдненою журналістом Денисом Казанським, від ТОВ "Мир Пива" українські снеки відправлялися саме на ТОВ "Белтрейд".

Відзначимо, що ТОВ "Снек Експорт" належить батькові народного депутата Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Додамо, що в СБУ зараз продовжують розслідувати факти продажу снеків ТОВ "Снек Експорт" на окупованих територіях, в тому числі і Криму.

Паралельно з цим, СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом можливого скоєння державної зради нардепом Сергієм Рибалкою.