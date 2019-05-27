С начала года Украина продала РФ товаров на 760 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В январе-марте 2019 года Украина импортировала из России товаров на 1 млрд 799,3 млн долл., что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Также сообщается, что экспорт украинских товаров в РФ упал. За 3 месяца этого года Украина поставила в Россию товаров на 759,4 млн долл., что на 10,9% меньше, чем в январе-марте 2018 года.
Конкретной структуры закупок с РФ Госстатистики не приводит.
Напомним, в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.
Цель санкций - запретить бизнесу с российскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российскую территорию.
Так, например, среди подсанкционных компаний есть российские и белорусские фирмы-посредники ООО "Мир Пива" с регистрацией в Минске и ООО "Белтрейд" (Смоленск, Россия).
По данным Заречного райсуда города Сумы, через ООО "Мир Пива" продукция украинского производителя ООО "Снэк Экспорт" (снеки) поставлялась на территорию РФ и ОРДЛО.
А согласно информации, обнародованной журналистом Денисом Казанским, от ООО "Мир Пива" украинские снеки отправлялись именно на ООО "Белтрейд".
Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.
Добавим, что в СБУ сейчас продолжают расследовать факты продажи снеков ООО "Снэк Экспорт" на оккупированных территориях, в том числе и Крыма.
Параллельно с этим, СБУ расследует уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены нардепом Сергеем Рыбалкой.