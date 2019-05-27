С начала года Украина продала РФ товаров на 760 млн долларов

КИЕВ. 27 мая. УНН. В январе-марте 2019 года Украина импортировала из России товаров на 1 млрд 799,3 млн долл., что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.