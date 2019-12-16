З початку року у Львові чадним газом отруїлось 119 людей, 8 - загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Від початку року у Львові трапилось 57 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 119 осіб (з них 36 дітей), 8 осіб загинуло. Про це "Гал-інфо" повідомили міській раді Львова, передає УНН.
"З початку 2019 року у Львові трапилось 57 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 119 осіб (з них 36 дітей), 8 осіб загинуло", - йдеться у повідомленні.
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За інформацією видання, майже усі випадки (54 з 57) трапились через провину мешканців: неуважність, герметичність вікон, вхідних дверей і відсутність при цьому провітрювачів, недотримання елементарних правил безпеки.
Нагадаємо, у Львові двоє людей отруїлись чадним газом, серед них чотирьохрічна дитина.