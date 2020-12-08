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З початку року понад 110 політичних партій не подали жодного звіту до НАЗК

З початку року понад 110 політичних партій не подали жодного звіту до НАЗК

Київ • УНН

 • 11850 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Україні з початку року 119 політичних партій не подали жодного звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"119 політичних партій досі не подали жодного звіту за 2020 рік. Станом на 1 грудня 2020 року до НАЗК надійшло 511 звітів політичних партій за 2020 рік: за І квартал — 242 звіти; за ІІ квартал — 187 звітів; за ІІІ квартал — 82 звіти", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що тільки 242 партії подали звіти за цей рік. Загалом за даними Міністерства юстиції в Україні зареєстровано 361 політичну партію, 12 з яких було створено цього року.

Так, у 2019 році свої звіти подали 275 партій. Таким чином, 72 партії так і не прозвітували про свою діяльність навіть за 2019 рік.

Повідомляється, що кінцева дата подання звіту в цьому році навіть за І квартал досі не настала.

"У березні Верховна Рада ухвалила Закон України № 540–IV. У ньому зазначено, що політичні партії мають подати звіти за 2020 рік не пізніше як на 40 день після закінчення заходів для запобігання поширенню COVID-19. Таким чином, на сьогодні останнім днем для подання звітів за всі квартали в році є 9 лютого 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Додається, що НАЗК уже перевірило 406 звітів політичних партій, поданих за цей рік, що становить майже 80% від загальної кількості поданих звітів.

Нагадаємо, у Верховній Раді 7 грудня зареєстрували законопроект під №4470 про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції, спрямований на розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції після рішення Конституційного Суду від 27 жовтня.

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