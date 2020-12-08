С начала года более 110 политических партий не подали ни одного отчета в НАПК

"119 политических партий до сих пор не подали ни одного отчета за 2020 год. По состоянию на 1 декабря 2020 года в НАПК поступило 511 отчетов политических партий за 2020 год: за I квартал - 242 отчета; за ІІ квартал - 187; за ІІІ квартал - 82 отчета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только 242 партии подали отчеты за этот год. В общем по данным Министерства юстиции в Украине зарегистрировано 361 политическую партию, 12 из которых были созданы в этом году.

Так, в 2019 году свои отчеты подали 275 партий. Таким образом, 72 партии так и не отчитались о своей деятельности даже за 2019 год.

Сообщается, что конечная дата представления отчета в этом году даже за I квартал еще не наступила.

"В марте Верховная Рада приняла Закон Украины № 540-IV. В нем указано, что политические партии должны представить отчеты за 2020 год не позднее чем на 40 день после окончания мероприятий по предотвращению распространения COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день последним днем для представление отчетов за все кварталы в году является 9 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Добавляется, что НАПК уже проверило 406 отчетов политических партий, представленных за этот год, что составляет почти 80% от общего количества поданных отчетов.

Напомним, в Верховной Раде 7 декабря зарегистрировали законопроект под №4470 о внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции, направленный на разблокирование работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции после решения Конституционного Суда от 27 октября.