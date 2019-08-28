З початку року обліковано понад тисячу проваджень щодо фейкових повідомлень про загрозу безпеці громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. За 7 місяців цього року в Україні було обліковано 1088 кримінальних проваджень за статтею Кримінального кодексу України про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Про це УНН повідомили у відділі розгляду запитів на публічну інформацію Генеральної прокуратури України.
Так, упродовж січня-липня 2019 року було обліковано 1088 кримінальних проваджень за статтею 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Загалом було зареєстровано 1130 кримінальних проваджень, з них закрито – 42.
Додамо, що, згідно з Кримінальним кодексом, йдеться про завідомо неправдиві повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні хочуть конфісковувати майно за фейкові мінування
Нагадаємо, Київ лідирує за кількістю заяв у поліцію про загрозу безпеці громадян.