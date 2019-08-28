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С начала года учтено более тысячи производств по фейковым сообщениям об угрозе безопасности граждан

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. За 7 месяцев этого года в Украине было учтено 1088 уголовных производств по статье Уголовного кодекса Украины о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Об этом УНН сообщили в отделе рассмотрения запросов на публичную информацию Генеральной прокуратуры Украины.

Так, на протяжении января-июля 2019 года было учтено 1088 уголовных производств по статье 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Всего было зарегистрировано 1130 уголовных производств, из них закрыто - 42.

Добавим, что, согласно Уголовному кодексу, речь идет о заведомо ложных сообщениях о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

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Напомним, Киев лидирует по количеству заявлений в полицию об угрозе безопасности граждан.

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