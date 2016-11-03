З початку року на пожежах в Україні загинуло майже 1300 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. З початку року на пожежах в Україні загинуло 1282 осіб. Про це УНН повідомили у перс-службі ГУ ДСНС в Сумській області.
За даними відомства, з початку року в Україні виникло 66 333 пожежі, з яких 23 058 сталося у житловому секторі. Пр и цьому, кількість загиблих на пожежах становить 1282 осіб, а постраждалих — 997 осіб.
Нагадаємо, станом на 10 вересня, кількість загиблих на пожежах з початку року становила 1006 осіб.