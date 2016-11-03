С начала года на пожарах в Украине погибло почти 1300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. С начала года на пожарах в Украине погибло 1282 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Сумской области.
По данным ведомства, с начала года в Украине возникло 66 333 пожара, из которых 23 058 произошло в жилом секторе. При этом, количество погибших на пожарах составляет 1282 человек, а пострадавших - 997 человек.
Напомним, по состоянию на 10 сентября, количество погибших на пожарах с начала года составило 1006 человек.