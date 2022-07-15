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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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З початку року на дорогах Київщини загинули три дитини, ще понад 60 - постраждали

З початку року на дорогах Київщини загинули три дитини, ще понад 60 - постраждали

Київ • УНН

 • 33613 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. З початку 2022 року на Київщині у дорожньо-транспортних пригодах дістали поранення 63 дитини, на жаль, 3-є загинули. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області, інформує УНН.

Цитата

"За 6 місяців на автодорогах Київщини постраждало 63 дітей, а 3 дитини загинули. З 1 січня до 30 червня цього року зареєстровано 53 ДТП, у яких постраждали діти", - ідеться в повідомленні.

Деталі

У відомстві дали поради, як вберегти свою дитину від травмувань на дорозі:

  • подбайте про безпеку дитини в салоні авто - користуйтесь автокріслом або паском безпеки. Пристібаючи дитину ви, першою чергою, турбуєтесь про неї;
  • беріть дитину за руку, якщо переходите проїзну частину;
  • час від часу нагадуйте дитині основні правила дорожнього руху: не гратись на дорозі, не вибігати раптово на неї, не зупинятись посеред дороги тощо;
  • зробіть звичкою користування світлоповертаючими елементами - деталь на одязі, браслет чи брелок виділить вашу дитину в темну пору доби;
  • постійно спостерігайте за дорожньою обстановкою та аналізуйте дорожні ситуації, а помітивши поблизу дитину - знизьте швидкість.

Доповнення 

В Україні у наступних місяцях очікується збільшення звернень до правоохоронців, адже щодня все більше громадян повертається у свої домівки.

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