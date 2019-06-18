З початку року міжнародні резерви НБУ скоротилися на 1,4 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. За п’ять місяців 2019 року обсяги міжнародних резервів Національного банку України знизилися на 1,4 млрд доларів через високі виплати за зовнішніми зобов’язаннями. Про це йдеться в оприлюдненому НБУ Звіті про фінансову стабільність, передає УНН.
"У травні уряд придбав у НБУ майже весь обсяг валюти, необхідний для погашення суверенних єврооблігацій на 1 млрд дол., випущених під гарантії США. Проте недавнє розміщення єврооблігацій на суму 1 млрд євро дасть змогу поповнити резерви", - йдеться у звіті.
Зазначається, що у найближчі п’ять кварталів Україна витрачатиме на валютні виплати у середньому по 2,6 млрд доларів щоквартально, а з середини 2019 року до кінця 2021-го уряд та НБУ повинні сплатити за боргами в іноземній валюті загалом понад 20 млрд дол.
"Якщо не буде нових зовнішніх запозичень в достатніх обсягах, міжнародні резерви знижуватимуться. Тож на найближчі роки погашення й обслуговування валютного державного боргу – джерело потенційних ризиків для фінансової стабільності", - йдеться у звіті.
Як повідомляв УНН, чисті міжнародні резерви НБУ за місяць скоротилися на 7%.