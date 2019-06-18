С начала года международные резервы НБУ сократились на 1,4 млн долларов

"В мае правительство приобрело у НБУ почти весь объем валюты, необходимый для погашения суверенных еврооблигаций на 1 млрд долл., выпущенных под гарантии США. Однако недавнее размещение еврооблигаций на сумму 1 млрд евро позволит пополнить резервы", - говорится в отчете.

Отмечается, что в ближайшие пять кварталов Украина будет тратить на валютные выплаты в среднем по 2,6 млрд долларов ежеквартально, а с середины 2019 года до конца 2021-го правительство и НБУ должны выплатить по долгам в иностранной валюте в общей сложности более 20 млрд долл.

"Если не будет новых внешних заимствований в достаточных объемах, международные резервы будут снижаться. Поэтому на ближайшие годы погашения и обслуживания валютного государственного долга - источник потенциальных рисков для финансовой стабильности", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, чистые международные резервы НБУ за месяц сократились на 7%.