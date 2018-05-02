З початку року державі повернуто землі на 1,4 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. З початку року за втручанням органів прокуратури у державну власність повернуто земельні ділянки на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
"За 4 місяці поточного року у власність держави, комунальних підприємств та територіальних громад повернуто або припинене незаконне використання понад 39 837 гектарів земель загальною вартістю близько 1 млрд 410 млн грн", - написав Лисенко.
За його словами, як показує практика, повернення земель здійснюється через систематичне порушення Земельного кодексу, перевищення повноважень місцевих органів влади та корупційну складову під час оформлення оренди.
"Найбільшу площу було повернуто в останній тиждень січня. Вона дорівнювала 18 212 га і оцінювалася у 42 млн. грн", - зазначив Лисенко.
Як повідомляв УНН, для запуску та ефективного функціонування в Україні ринку землі, необхідно окрім закону про обіг, ухвалити також закон про фінансування роботи цього ринку. Про це під час форуму “Реформи під прицілом” сказав перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк.