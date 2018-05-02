С начала года государству возвращено земли на 1,4 млрд гривен

"За 4 месяца текущего года в собственность государства, коммунальных предприятий и территориальных общин возвращено или прекращено незаконное использование более 39 837 гектаров земель общей стоимостью около 1 млрд 410 млн грн", - написал Лысенко.



По его словам, как показывает практика, возвращение земель осуществляется через систематическое нарушение Земельного кодекса, превышение полномочий местных органов власти и коррупционную составляющую при оформлении аренды.

"Наибольшую площадь была возвращена в последнюю неделю января. Она равна 18 212 га и оценивалась в 42 млн. грн", - отметил Лысенко.



Как сообщал УНН, для запуска и эффективного функционирования в Украине рынка земли, необходимо кроме закона об обороте, принять также закон о финансировании работы этого рынка. Об этом в ходе форума "Реформы под прицелом" сказал первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк.