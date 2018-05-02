С начала года государству возвращено земли на 1,4 млрд гривен

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 10688 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 24506 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 41960 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 69075 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 113533 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 87689 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 125480 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184999 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 277652 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203090 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.5м/с
70%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 113700 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 107160 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 88197 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 107051 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 54181 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 56447 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 109627 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 380019 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 342291 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 427119 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 14969 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 26238 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 32426 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 67778 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 274967 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

С начала года государству возвращено земли на 1,4 млрд гривен

Киев • УНН

 • 13476 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. С начала года с помощью вмешательства органов прокуратуры в государственную собственность возвращены земельные участки на общую сумму более 1,4 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

С начала года государству возвращено земли на 1,4 млрд гривен

"За 4 месяца текущего года в собственность государства, коммунальных предприятий и территориальных общин возвращено или прекращено незаконное использование более 39 837 гектаров земель общей стоимостью около 1 млрд 410 млн грн", - написал Лысенко.

По его словам, как показывает практика, возвращение земель осуществляется через систематическое нарушение Земельного кодекса, превышение полномочий местных органов власти и коррупционную составляющую при оформлении аренды.

"Наибольшую площадь была возвращена в последнюю неделю января. Она равна 18 212 га и оценивалась в 42 млн. грн", - отметил Лысенко.

Как сообщал УНН, для запуска и эффективного функционирования в Украине рынка земли, необходимо кроме закона об обороте, принять также закон о финансировании работы этого рынка. Об этом в ходе форума "Реформы под прицелом" сказал первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаКриминал и ЧП
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99