З початку року 443 особам оголосили підозру у скоєнні злочинів проти нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. З початку 2019 року 443 особи підозрюються у скоєнні злочинів проти національної безпеки. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України у відповідь на журналістський запит.
"З початку 2019 року слідчими СБ України було здійснено повідомлення про підозру 443 особам, які скоїли злочини проти основ національної безпеки та оборони України, посягання на територіальну цілісність і недоторканність, тероризм та інші тяжкі злочини", - повідомили у СБУ.
Зокрема, 59 особам обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, з початку військових дій на Сході України СБУ оголосила про підозру 201 іноземцю-найманцю, які воювали на боці "ЛНР" та "ДНР".