С начала года 443 лицам объявили подозрение в совершении преступлений против нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. С начала 2019 года 443 человека подозреваются в совершении преступлений против национальной безопасности. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в ответ на журналистский запрос.
"С начала 2019 года следователями СБ Украины было осуществлено сообщение о подозрении 443 лицам, совершившим преступления против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность, терроризм и другие тяжкие преступления", - сообщили в СБУ.
В частности, 59 лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, с начала военных действий на Востоке Украины СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу-наемнику, воевавших на стороне "ЛНР" и "ДНР".