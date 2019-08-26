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С начала года 443 лицам объявили подозрение в совершении преступлений против нацбезопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. С начала 2019 года 443 человека подозреваются в совершении преступлений против национальной безопасности. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в ответ на журналистский запрос.

"С начала 2019 года следователями СБ Украины было осуществлено сообщение о подозрении 443 лицам, совершившим преступления против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность, терроризм и другие тяжкие преступления", - сообщили в СБУ.

В частности, 59 лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, с начала военных действий на Востоке Украины СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу-наемнику, воевавших на стороне "ЛНР" и "ДНР".

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