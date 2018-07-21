З початку доби бойовики вже 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. З початку доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі вже було зафіксовано 4 обстріли позицій Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“З опівночі захисниками України зафіксовано 4 прицільних ворожих обстріли. З гранатометів та іншого піхотного озброєння російсько-окупаційні війська вели збройні провокації по нашим оборонцям н.п. Причепилівка, Кримське, Авдіївка та Лебединське”, — заявив він.
Внаслідок бойових дій втрат від початку поточної доби серед наших українських захисників немає, додав Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема один раз із забороненого мінськими домовленостями озброєння.