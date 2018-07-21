С начала суток боевики уже 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

"С полуночи защитниками Украины зафиксировано 4 прицельных вражеских обстрела. Из гранатометов и другого пехотного вооружения российско-оккупационные войска вели вооруженные провокации по нашим защитникам н.п. Причепиловка, Крымское, Авдеевка и Лебединское", - заявил он.

В результате боевых действий потерь от начала текущих суток среди наших украинских защитников нет, добавил Гуцуляк.

Как сообщал УНН, боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения.