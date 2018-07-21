С начала суток боевики уже 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. С начала суток в зоне проведения боевых действий на Донбассе уже было зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С полуночи защитниками Украины зафиксировано 4 прицельных вражеских обстрела. Из гранатометов и другого пехотного вооружения российско-оккупационные войска вели вооруженные провокации по нашим защитникам н.п. Причепиловка, Крымское, Авдеевка и Лебединское", - заявил он.
В результате боевых действий потерь от начала текущих суток среди наших украинских защитников нет, добавил Гуцуляк.
Как сообщал УНН, боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения.