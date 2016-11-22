З початку доби бойовики 19 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. З початку доби незаконні збройні формування 19 разів порушували режим тиші в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє УНН з посилання на прес-центр штабу АТО.
“Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках... Загалом вогонь по наших позиціях ворог відкривав 19 разів”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні бойовики випустили чотири реактивні снаряди із установки “Град-П” в районі Красногорівки.