З початку доби бойовики 19 разів обстріляли позиції сил АТО

“Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках... Загалом вогонь по наших позиціях ворог відкривав 19 разів”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні бойовики випустили чотири реактивні снаряди із установки “Град-П” в районі Красногорівки.