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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 15972 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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З початку доби бойовики 19 разів обстріляли позиції сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. З початку доби незаконні збройні формування 19 разів порушували режим тиші в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє УНН з посилання на прес-центр штабу АТО.

З початку доби бойовики 19 разів обстріляли позиції сил АТО

“Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках... Загалом вогонь по наших позиціях ворог відкривав 19 разів”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні бойовики випустили чотири реактивні снаряди із установки “Град-П” в районі Красногорівки.

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