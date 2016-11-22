С начала суток боевики 19 раз обстреляли позиции сил АТО

"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях... В общем огонь по нашим позициям враг открывал 19 раз", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня боевики выпустили четыре реактивных снаряда из установки "Град-П" в районе Красногоровки.