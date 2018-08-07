З підозрою на сальмонельоз на Чернігівщині госпіталізували вісьмох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Вісьмох людей, у тому числі одну дитину, госпіталізували з діагнозом "гастроентереколіт, підозра на сальмонельозну інфекцію" після відвідування поминок у селі у Чернігівській області. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"Протягом 3-5 серпня з клінічним діагнозом: "Гастроентероколіт, підозра на сальмонельозну інфекцію" до інфекційних відділень КЗ "Варвинська центральна районна лікарня" (7 осіб, з яких 1 дитина) та КЛПЗ "Прилуцька центральна міська лікарня" (1 особа) госпіталізовано усього 8 осіб, з яких 1 дитина. Всі постраждалі 1 серпня відвідували поминальний захід в селі Дащенки Варвинського району. Вікова група госпіталізованих - від 3 до 73 років. Стан хворих - середньої тяжкості", - повідомили в ОДА.
Остаточний діагноз буде встановлено лабораторно.
Нагадаємо, у Житомирі виявили сальмонелу у курячому м’ясі, з якого готують страви для ув’язнених. Прокуратура розпочала кримінальні провадження.