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З підозрою на сальмонельоз на Чернігівщині госпіталізували вісьмох людей

З підозрою на сальмонельоз на Чернігівщині госпіталізували вісьмох людей

Київ • УНН

 • 9514 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Вісьмох людей, у тому числі одну дитину, госпіталізували з діагнозом "гастроентереколіт, підозра на сальмонельозну інфекцію" після відвідування поминок у селі у Чернігівській області. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"Протягом 3-5 серпня з клінічним діагнозом: "Гастроентероколіт, підозра на сальмонельозну інфекцію" до інфекційних відділень КЗ "Варвинська центральна районна лікарня" (7 осіб, з яких 1 дитина) та КЛПЗ "Прилуцька центральна міська лікарня" (1 особа) госпіталізовано усього 8 осіб, з яких 1 дитина. Всі постраждалі 1 серпня відвідували поминальний захід в селі Дащенки Варвинського району. Вікова група госпіталізованих - від 3 до 73 років. Стан хворих - середньої тяжкості", - повідомили в ОДА.

Остаточний діагноз буде встановлено лабораторно.

Нагадаємо, у Житомирі виявили сальмонелу у курячому м’ясі, з якого готують страви для ув’язнених. Прокуратура розпочала кримінальні провадження.

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