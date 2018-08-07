С подозрением на сальмонеллез в Черниговской области госпитализировали восемь человек

"В течение 3-5 августа с клиническим диагнозом: "Гастроэнтероколит, подозрение на сальмонеллезную инфекцию" в инфекционные отделения КЗ "Варвинская центральная районная больница" (7 человек, из которых 1 ребенок) и КЛПЗ "Прилукская центральная городская больница" (1 человек) госпитализированы всего 8 человек, из которых 1 ребенок. Все пострадавшие 1 августа посещали поминальное мероприятие в селе Дащенки Варвинского района. Возрастная группа госпитализированных - от 3 до 73 лет. Состояние больных - средней тяжести", - сообщили в ОГА.

Окончательный диагноз будет установлен лабораторно.

Напомним, в Житомире обнаружили сальмонеллу в курином мясе, из которого готовят блюда для заключенных. Прокуратура начала уголовные производства.