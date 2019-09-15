З палацу Черчиля у Британії викрали золотий унітаз
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. З Бленгеймського палацу, де народився Вінстон Черчилль, у Великій Британії викрали унітаз із чистого золота, який був експонатом італійського концептуального художника Мауріціо Каттелана. Його вартість оцінюють у 4,8 мільйона фунтів стерлінгів (6 мільйонів доларів). Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Йдеться про експонат під назвою "Америка", який попри свою вартість був встановлений у палаці як звичайний унітаз. Більш того, відвідувачі могли "сходити" в нього, єдиним обмеженням був час — користуватися "Америкою" можна було не більше трьох хвилин, аби не затримувати чергу.
Сам художник із гумором прокоментував викрадення своєї роботи. Він оцінив хитрість викрадачів, а також зазначив, що спочатку подумав, що це жарт.
Викрадення унітазу призвело до затоплення приміщення палацу і завдало "значної шкоди".
У поліції розповіли, що ймовірно у викраденні експонату брала участь група людей на двох автомобілях. У межах справи затримали 66-річного чоловіка, проте сам унітаз досі не знайшли.
Нагадаємо, у Лондоні відкрили для відвідування бомбосховище Черчилля.