Из дворца Черчилля в Великобритании похитили золотой унитаз
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, в Великобритании похитили унитаз из чистого золота, который был экспонатом итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана. Его стоимость оценивается в 4,8 миллиона фунтов стерлингов (6 млн долларов). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Речь идет о экспонат под названием "Америка", который, несмотря на свою стоимость был установлен во дворце как обычный унитаз. Более того, посетители могли "сходить" в него, единственным ограничением было время - пользоваться "Америкой" можно было не более трех минут, чтобы не задерживать очередь.
Сам художник с юмором прокомментировал похищение своей работы. Он оценил хитрость похитителей, а также отметил, что сначала подумал, что это шутка.
Похищение унитаза привело к затоплению помещения дворца и нанесло "значительный ущерб".
В полиции рассказали, что вероятно в похищении экспоната участвовала группа людей на двух автомобилях. В рамках дела задержали 66-летнего мужчину, однако сам унитаз до сих пор не нашли.
Напомним, в Лондоне открыли для посещения бомбоубежище Черчилля.