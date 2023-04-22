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З окупованої Луганщини до рф не пропустили колону з важкопораненими бойовиками - ОВА

З окупованої Луганщини до рф не пропустили колону з важкопораненими бойовиками - ОВА

Київ • УНН

 • 449973 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Прикордонники рф не пропустили евакуаційну колону з важкопораненими бойовиками з лкуплваної частини Луганщини. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Щодо втрат. Вони в противника значні. Так, днями з окупованої частини Луганщини в бік бєлгородської області противник намагався здійснити медичну евакуацію важкопоранених. Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину державного кордону України з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад", - написав Лисогор.

Деталі

З його слів, під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні, додав він.

Лисогор також повідомив, що росіяни спробували проявити активність поблизу Білогорівки і вкотре їм нічого не вдалося. "Наші військові зупинили всі їх намагання, значно знизивши бойовий потенціал окупантів", - зазначив він.

За його словами, артилерійських обстрілів минулої доби зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка.

Нагадаємо

На окупованій Луганщині передають списки власників паспортів рф до "військкоматів".

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