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С оккупированной Луганщины в рф не пропустили колонну с тяжелоранеными боевиками - ОВА

С оккупированной Луганщины в рф не пропустили колонну с тяжелоранеными боевиками - ОВА

Киев • УНН

 • 449972 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Пограничники рф не пропустили эвакуационную колонну с тяжелоранеными боевиками из оккупированной части Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Что касается потерь. Они у противника значительные. В частности, на днях с оккупированной части Луганской области в сторону белгородской области противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию тяжелораненых. Для перевозки раненых оккупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения государственной границы Украины по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно", - написал Лысогор.

Детали

По его словам, во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи. Другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы, добавил он.

Лысогор также сообщил, что россияне попытались проявить активность вблизи Белогоровки и в очередной раз им ничего не удалось. "Наши военные остановили все их попытки, значительно снизив боевой потенциал оккупантов", - отметил он.

По его словам, артиллерийским обстрелам за прошедшие сутки подверглись Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка.

Напомним

На оккупированной части Луганской области передают списки владельцев паспортов рф в "военкоматы".

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