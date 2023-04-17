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На окупованій Луганщині передають списки власників паспортів рф до "військкоматів" - ОВА

На окупованій Луганщині передають списки власників паспортів рф до "військкоматів" - ОВА

Київ • УНН

 • 554798 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Окупаційні адміністрації у Луганській області передають списки власників паспортів рф до "військкоматів", повідомили у Луганській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Так звані районні адміністрації окупантів на тимчасово захоплених територіях отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих "військкоматів", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, відповідний наказ розіслало міністерство оборони рф. Його необхідно виконати до 18 квітня.

"Списки вимагають в електронному форматі. Також потрібно зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати їх до місцевих “військкоматів”, - повідомили в ОВА.

При цьому на Луганщині продовжуються ворожі обстріли. 16 квітня артилерійських обстрілів з боку армії рф зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка.

"Наші військові намагаються зменшити бойову активність ворога. Щодоби в противника спостерігаються відчутні втрати. Бо, незважаючи на перевагу росіян в особовому складі і в техніці, захисники України вправно розпоряджаються наявним озброєнням", - наголосив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Доповнення

У Луганській області загарбники ставлять підлітків на військовий облік.

Українські Національні Новини

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