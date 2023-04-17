На окупованій Луганщині передають списки власників паспортів рф до "військкоматів" - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Окупаційні адміністрації у Луганській області передають списки власників паспортів рф до "військкоматів", повідомили у Луганській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Так звані районні адміністрації окупантів на тимчасово захоплених територіях отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих "військкоматів", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, відповідний наказ розіслало міністерство оборони рф. Його необхідно виконати до 18 квітня.
"Списки вимагають в електронному форматі. Також потрібно зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати їх до місцевих “військкоматів”, - повідомили в ОВА.
При цьому на Луганщині продовжуються ворожі обстріли. 16 квітня артилерійських обстрілів з боку армії рф зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка.
"Наші військові намагаються зменшити бойову активність ворога. Щодоби в противника спостерігаються відчутні втрати. Бо, незважаючи на перевагу росіян в особовому складі і в техніці, захисники України вправно розпоряджаються наявним озброєнням", - наголосив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
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