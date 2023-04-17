На оккупированной Луганщине передают списки владельцев паспортов рф в "военкоматы" - ОВА

Детали

"Так называемые районные администрации оккупантов на временно захваченных территориях получили указание передать списки владельцев российских паспортов в местные "военкоматы", - говорится в сообщении.

Как указано, соответствующий приказ разослало министерство обороны рф. Его необходимо выполнить до 18 апреля.

"Списки требуют в электронном формате. Также нужно собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать их в местные “военкоматы”, - сообщили в ОВА.

При этом в Луганской области продолжаются вражеские обстрелы. 16 апреля артиллерийским обстрелам со стороны армии рф подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка.

"Наши военные пытаются уменьшить боевую активность врага. Ежесуточно у противника наблюдаются ощутимые потери. Потому что, несмотря на преимущество россиян в личном составе и в технике, защитники Украины умело распоряжаются имеющимся вооружением", - отметил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Дополнение

В Луганской области захватчики ставят подростков на воинский учет.