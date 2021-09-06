З одним дебютантом: УХЛ оголосила склад команд перед новим сезоном

Що відомо

Участь у змаганнях візьмуть 8 українських клубів: “Білий Барс” (Біла Церква), “Дніпро” (Херсон), “Донбас” (Донецьк), “Краматорськ”, “Кременчук”, “Маріуполь”, “Сокіл” (Київ) і “Рула Одд” (Харків).

Деталі

Таким чином, в новому сезоні Української хокейної ліги візьме участь новачок з Харкова, який раніше виступав в аматорських змаганнях. Вісім команд в майбутньому в цілому проведуть 168 матчів — кожен клуб зіграє по 42 гри в 6 кіл.

Матч за Кубок відкриття відбудеться 17 вересня між чемпіоном і віце-чемпіоном сезону 2020/21 — в битві зійдуться “Донбас” і “Сокіл”.

Доповнення

З минулого сезону участь у турнірі не візьмуть “Крижані Вовки”.