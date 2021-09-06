С одной дебютантом: УХЛ объявила состав команд перед новым сезоном

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украинская хоккейная лига сообщила полный состав участников шестого сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги, передает УНН со ссылкой на пресс-служб УХЛ.

Что известно

Участие в соревнованиях примут 8 украинских клубов: “Белый Барс” (Белая Церковь), “Днепр” (Херсон), “Донбасс” (Донецк), “Краматорск”, “Кременчуг”, “Мариуполь”, “Сокол” (Киев) и “Рулав Одд” (Харьков).

Детали

Таким образом, в новом сезоне Украинскую хоккейной лиги примет участие новичок из Харькова, который ранее выступал в любительских соревнованиях. Восемь команд в будущем в целом проведут 168 матчей — каждый клуб сыграет по 42 игры в 6 кругов.

Матч за Кубок открытия состоится 17 сентября между чемпионом и вице-чемпионом сезона 2020/21 — в битве сойдутся “Донбасс” и “Сокол”.

Дополнение

С прошлого сезона участие в турнире не примут “Ледяные Волки”.

Украинские Национальные Новости

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