З ОАЕ до України прибула гуманітарна допомога для боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Пізно ввечері 10 квітня до аеропорту "Бориспіль" рейсом еміратських авіаліній Etihad прибула партія гуманітарної допомоги. Вантаж відправили Об’єднані Арабські Емірати для підтримки України у подоланні пандемії COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС.
Десятитонний вантаж містить захисні комбінезони, халати, маски, рукавички, бахіли та антисептичні засоби.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з Надзвичайним і Повноважним Послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом аль-Каабі зустріли в аеропорту гуманітарний вантаж.
"Емірати є особливим партнером для України. Україна та її громадяни глибоко вдячні керівництву ОАЕ за направлення 10 тонн медичних засобів, які вкрай потрібні українським лікарям і медичному персоналу для боротьби з коронавірусом", — заявив Дмитро Кулеба.
За його словами, отриманий від ОАЕ вантаж допоможе сотням українських лікарів продовжити самовіддано виконувати свою роботу та рятувати людські життя, а українцям – убезпечити себе від хвороби.
Нагадаємо, Україна відправила до Південної Кореї черговий літак по спецзасоби захисту.