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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53508 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 62814 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 76681 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 75796 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 101435 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82338 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Актуальное
Из ОАЭ в Украину прибыла гуманитарная помощь для борьбы с COVID-19

Из ОАЭ в Украину прибыла гуманитарная помощь для борьбы с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 21442 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Поздно вечером 10 апреля по аэропорту "Борисполь" рейсом эмиратских авиалиний Etihad прибыла партия гуманитарной помощи. Груз отправили Объединенные Арабские Эмираты для поддержки Украины в преодолении пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД.

Десятитонный груз содержит защитные комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы и антисептические средства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украину Салемом Ахмедом аль-Каабе встретили в аэропорту гуманитарный груз.

"Эмираты является партнером для Украины. Украина и ее граждане глубоко благодарны руководству ОАЭ за направление 10 тонн медицинских средств, которые крайне необходимы украинским врачам и медицинскому персоналу для борьбы с коронавирусом", - заявил Дмитрий Кулеба.

По его словам, полученный от ОАЭ груз поможет сотням украинских врачей продолжить самоотверженно выполнять свою работу и спасать человеческие жизни, а украинцам - обезопасить себя от болезни.

Напомним, Украина отправила в Южную Корею очередной самолет по спецсредства защиты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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