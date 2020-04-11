Из ОАЭ в Украину прибыла гуманитарная помощь для борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Поздно вечером 10 апреля по аэропорту "Борисполь" рейсом эмиратских авиалиний Etihad прибыла партия гуманитарной помощи. Груз отправили Объединенные Арабские Эмираты для поддержки Украины в преодолении пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД.
Десятитонный груз содержит защитные комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы и антисептические средства.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украину Салемом Ахмедом аль-Каабе встретили в аэропорту гуманитарный груз.
"Эмираты является партнером для Украины. Украина и ее граждане глубоко благодарны руководству ОАЭ за направление 10 тонн медицинских средств, которые крайне необходимы украинским врачам и медицинскому персоналу для борьбы с коронавирусом", - заявил Дмитрий Кулеба.
По его словам, полученный от ОАЭ груз поможет сотням украинских врачей продолжить самоотверженно выполнять свою работу и спасать человеческие жизни, а украинцам - обезопасить себя от болезни.
Напомним, Украина отправила в Южную Корею очередной самолет по спецсредства защиты.