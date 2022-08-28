З Хрещатика прибрали "парадну" техніку армії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Києві з Хрещатика повністю прибрали розгромлену військову техніку російської армії. Про завершення "параду" у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує УНН.
Цитата
"Парадна" техніка покидає серце нашої столиці. Минулого року ми крокували Хрещатиком на 30-ту річницю Назалежності. Гарні, вправні коробки різних підрозділів. Величних, гордих і справжніх воїнів. У цьому році рфія планувала за 3 дні провести свій парад. Їхня розбита і розгромлена техніка таки виїхала на Хрещатик. Але лише для того, щоб кожен українець міг побачити і сказати собі і всім іншим: "Ніколи", – написав Білошицький.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 46 750 окупантів.