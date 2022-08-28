З Хрещатика прибрали "парадну" техніку армії рф

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"Парадна" техніка покидає серце нашої столиці. Минулого року ми крокували Хрещатиком на 30-ту річницю Назалежності. Гарні, вправні коробки різних підрозділів. Величних, гордих і справжніх воїнів. У цьому році рфія планувала за 3 дні провести свій парад. Їхня розбита і розгромлена техніка таки виїхала на Хрещатик. Але лише для того, щоб кожен українець міг побачити і сказати собі і всім іншим: "Ніколи", – написав Білошицький.





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З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 46 750 окупантів.