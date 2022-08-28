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Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 46 750 окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 46 750 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 46 750 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 28.08 орієнтовно такі:

• особового складу ‒ близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,

• танків ‒ 1942 (+3) од,

• бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од,

• артилерійських систем – 1050 (+5) од,

• РСЗВ – 274 (+0) од,

• засоби ППО – 148 (+0) од,

• літаків – 234 (+0) од,

• гелікоптерів – 202 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),

• крилаті ракети – 196 (+0),

• кораблі/катери – 15 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) од,

• спеціальна техніка – 99 (+0).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Донецькому напрямку.

Нагадаємо

За даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ, російські війська намагалися вести штурм та наступ щонайменше на трьох ділянках.

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