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Окупанти намагалися вести штурм та наступ як мінімум на трьох ділянках, — Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Генштаб ЗСУ у ранковому зверненні повідомив, що окупаційні російські війська намагалися вести штурм та наступ як мінімум на трьох ділянках. Про це інформує УНН.

Окупанти намагалися вести штурм та наступ як мінімум на трьох ділянках, — Генштаб

Деталі

Розпочалася 186 доба повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну.

Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мали та вимушені відійти.

На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у напрямку Лозове - Первомайське, отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов.

Нагадаємо

Українська авіація знищила два опорні пункти окупантів на півдні України.

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