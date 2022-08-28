Окупанти намагалися вести штурм та наступ як мінімум на трьох ділянках, — Генштаб

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Розпочалася 186 доба повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну.

Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мали та вимушені відійти.

На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у напрямку Лозове - Первомайське, отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов.

Нагадаємо

Українська авіація знищила два опорні пункти окупантів на півдні України.