Окупанти намагалися вести штурм та наступ як мінімум на трьох ділянках, — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Генштаб ЗСУ у ранковому зверненні повідомив, що окупаційні російські війська намагалися вести штурм та наступ як мінімум на трьох ділянках. Про це інформує УНН.
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Розпочалася 186 доба повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну.
Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мали та вимушені відійти.
На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.
На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у напрямку Лозове - Первомайське, отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов.
Нагадаємо
Українська авіація знищила два опорні пункти окупантів на півдні України.