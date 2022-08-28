Українська авіація знищила два опорні пункти окупантів на півдні України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Оперативне командування «Південь» повідомило, що українська авіація знищила два опорні пункти окупантів на півдні України. Про це інформує УНН.
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Протягом бойового дня удари по українським по українських позиціях вдовж лінії зіткнення нанесено ударними безпілотниками, гелікоптерними парами та з винищувача-бомбардувальника ракетою Х-59 класу «повітря-поверхня». Наші військові підняли свою авіацію у відповідь.
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«Нашою армійською авіацією нанесено 3 удари по 2 опорних пунктах противника у Солдатському і Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі», — йдеться у повідомленні.
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