Украинская авиация уничтожила два опорных пункта оккупантов на юге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Оперативное командование «Юг» сообщило, что украинская авиация уничтожила два опорных пункта оккупантов на юге Украины. Об этом информирует УНН.
Детали
В течение боевого дня удары по украинским по украинским позициям вдоль линии столкновения нанесены ударными беспилотниками, вертолетными парами и с истребителя-бомбардировщика ракетой Х-59 класса «воздух-поверхность». Наши военные подняли свою авиацию в ответ.
Цитата
«Нашей армейской авиацией нанесено 3 удара по 2 опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье», — говорится в сообщении.
Напомним
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