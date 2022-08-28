Украинская авиация уничтожила два опорных пункта оккупантов на юге Украины

Детали

В течение боевого дня удары по украинским по украинским позициям вдоль линии столкновения нанесены ударными беспилотниками, вертолетными парами и с истребителя-бомбардировщика ракетой Х-59 класса «воздух-поверхность». Наши военные подняли свою авиацию в ответ.

Цитата

«Нашей армейской авиацией нанесено 3 удара по 2 опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье», — говорится в сообщении.

Напомним

Через Крым на юг опрокидывают русских добровольцев.