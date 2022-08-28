Оккупанты пытались вести штурм и наступление как минимум на трех участках, — Генштаб

Детали

Начались 186 сутки полномасштабного российского военного вторжения в Украину.

Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Довгенькое и Богородичное, но успеха не имели и вынуждены отойти.

На Бахмутском направлении противник пытался вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигира’я и Зайцева. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов назад.

На Авдеевском направлении враг вел наступление в направлении Лозово – Первомайское, получил жесткий отпор и вынужденно отошел.

Напомним

Украинская авиация уничтожила два опорных пункта оккупантов на юге Украины.